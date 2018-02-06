Göztepe, 4 maçtır kazanamıyor
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la berabere kalan Göztepe, ligde 4 maçtır kazanamıyor.
Ligde Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Galatasaray'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Göztepe, 19. haftada Kayserispor'la 1-1 berabere kalmasının ardından dün de Trabzonspor karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Son 4 maçta 2 puan alabilen İzmir temsilcisi 20. haftayı 32 puan ve averajla 7. sırada tamamladı. Kaleci Beto'nun performansıyla dikkati çektiği karşılaşmada, ara transfer döneminde Göztepe'ye katılan Demba Ba ilk kez forma giydi. Dünkü maçın ikinci yarısında Sabri Sarıoğlu'nun yerine oyuna giren Senegalli oyuncu kulüp kariyerinde 350. maçına çıktı.
Göztepe'nin Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği ve bu sezon 8. sarı kartını gören Andre Poko cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü Osmanlıspor'u konuk edecek.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:20
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"F.Bahçe, şampiyonluk yarışında ilk sırada"
Toplam 6
Yorum
MUSTAFA OLÇAY ASLINDA DOĞRU..,SONDAN İLK DE BİR SIRALAMA ŞEKLİDİR.
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Galatasaray'da üzücü haber! Denayer...
Toplam 4
Yorum
mehmet bu kadar yavaş topu oyuna servis edemeyen bir topçu
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İşte Terim'in Sivas yanlışları
Toplam 11
Yorum
mehmet iki tane top tutamayan ön libero koy sahaya sonrada tudoru suçla .ndyaye satıyosun önlem al yerine ,sol bek sağ bek ikiside kısa
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