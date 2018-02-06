Beto'ya övgü yağdı

Maç sonrası bütün ulusal gazete ve televizyon kanalları 9 net kurtarış yaparak takımına puanı getiren Beto'yu manşetlerine taşıdı. Daha önce kurtardığı penaltı ve pozisyonlarla alkış alan Portekizli file bekçisi, Trabzon deplasmanında tam 9 kurtarışla Süper Lig'de kariyer rekoru kırdı. 90 dakika bitiminde Beto'yu ilk kutlayanlar özellikle 3 şutunda gole geçit vermediği Okay Yokuşlu ile Trabzonsporlu oyuncular ve takım arkadaşları oldu. Teknik direktör Tamer Tuna da tecrübeli file bekçisine övgü yağdırdı.



Taraftarlar ise Beto'nun müthiş kurtarışlarını sosyal medyada özel olarak hazırladıkları görsellerle taçlandırdı. "Beto kendisinden daha iyi bir kaleciyle tokalaşıyor", "Trabzonspor Betona çarptı" gibi paylaşımlar, sosyal medyada taraftarlar arasında binlerce beğeni aldı. Kulübün resmi twitter hesabı da Beto'yla ilgili ünlü dizi Breaking Bad göndermesi yaparak İngilizce, "Ben tehlikede değilim, tehlikeyim" mesajını paylaştı. Beto ise maçın ardından performansını, "Zorlu bir deplasman olacağını, Trabzon'un baskılı oynayacağını biliyorduk ama beklediğimizden de fazla üzerimize geldiler. Önemli olan puandı. Takıma teşekkür ediyorum. Sadece ben değil tüm takım bunun üstesinden geldik" diyerek değerlendirdi.



TUNA'DAN TELEFON ŞAKASI

Süper Lig'de Galatasaray, Fenarbahçe, Kayserispor ve Trabzonspor'la karşılaştığı son 4 haftalık periyotta 2 beraberlik, 2 yenilgiyle 2 puan toplayabilen Göztepe, bu sezon ikinci kez üst üste 4 maçını kazanamadı. Ara transferde ilk yarıda 14 gol atan en önemli hücum silahı Jahovic'i Atiker Konyaspor'a göndererek Demba Ba'yı transfer eden Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Trabzon maçı sonrası, "Jahovic'i arar mısınız" şeklindeki soruya, "Telefonla ararız belki" diye esprili şekilde yanıt verdi.



Jahovic'i aramayacaklarını belirten Tuna, "Transfer anlamında Göztepe bazı kararlar aldı. Jahovic'in gitmesi de radikal bir karardır. Göztepe'nin bugün aldığı bu kararlar, ileride Göztepe'yi çok olumlu etkileyecek. Demba Ba kararı da bizim için öyleydi. İleride faydasını göreceksiniz. Jahovic'in eksikliğini hissetmeyeceğimizi biliyorum" açıklamasını yaptı.



Sarı-kırmızılı formayı ilk kez Trabzon deplasmanının ikinci yarısında sırtına geçiren dünyaca ünlü golcü Demba Ba ise tam hazır olmamasına rağmen gelecek için olumlu sinyaller verdi.



TAYFUR SÜRPRİZİ

Göztepe'de Tayfur, Trabzonspor maçı öncesi ilk 11'de olmadığı için teknik direktör Tamer Tuna'ya tepki gösterince 20 kişilik kadroya alınmadı. Bu sezon 15 maçta 4 kez ağları sarsan, geçen hafta Kayserispor karşısında attığı golle takımına 1 puanı kazandıran Tayfur'un kadroda olmaması taraftarlar arasında şaşkınlık yaratırken ardından genç futbolcunun Tuna'yla tartıştığı ortaya çıktı. Göztepe'de haftalardır yedek kalan Scarione ise bu kez kadroya bile giremedi.