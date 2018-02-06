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    06 Şubat 2018, Salı
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    olağanüstü oynadı’

    ‘<a href="/index/beto?id=23d85d63-9735-4182-adb0-d236d451440a" class="" rel="tag">Beto</a> olağanüstü oynadı’
    Göztepe şunları söyledi: "'nun kurtarışlarından dolayı ondan başlamak gerekiyor. Olağanüstü bir performans gösterdi. Sistem değiştirmek bir anda olacak bir şey değil. Bazı değişimler yaşayacağız. 2. yarıda yaptığımız hamleler maçı bize getirebilirdi ama olmadı. Kabul etmek gerekir ki 1 puan aldığına üzülen taraf olmuştur. Olumlu tarafı aynı puandaki rakibe yenilmemek oldu." Tuna, 'Jahovic'i arayacak mısınız' sorusuna esprili şekilde "Telefonla ararız" cevabını verdi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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