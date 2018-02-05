Beto: Önemli bir puan aldık
Göztepe’nin Portekizli kalecisi Beto, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada önemli bir puan aldıklarını söyledi.
Zor bir maç oynadıklarını kaydeden Beto, "Takım olarak aldık bir puanı. Çok da zor bir karşılaşmaydı. Burada Trabzonspor'a karşı oynamak çok zorlu bir durum. Ama bütün takımı tebrik etmek gerekiyor, Gerçekten iyi savaştık ve iyi mücadele ettik. Bizim hedeflerimiz açısından bu bir puan çok önemli. Maçta 9-10 pozisyon kurtardım. Bugün Trabzonspor maça çok baskılı başladı. Oyunun tamamında sahanın her yerinde ciddi bir şekilde baskı yaptılar. Bu şekilde de bir maç oldu. Çok ofansif baskılarla bizi durdurmaya çalıştılar. Bizde takım olarak bu baskıya iyi dayanabildik. Ama maalesef bu baskıdan sıyrılıp, oyunu soğutup, sakinleştirip, dengeyi koruyup gerçek Göztepe'yi sahaya yansıtamadık. Yine de önemli bir puan aldık" dedi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 10
Yorum
hep her maçınıza ali palabıyık verilsin o zaman belki 3. olursunuz
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 10
Yorum
bence seneye hocanızı değiştirerek ve doğru transferlerle başlayın
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Uslu'dan ikinci açıklama: "Dün gece sözlerim..."
Toplam 7
Yorum
he he Yav senin gibi durust bir adamin nasil olurda sozleri yanlis anlasilir .firildak gibi bir o yana bir bu yada don ha don
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