Jahovic 3 katı istedi
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Jahovic için, “Kontratının 2.5-3 katı talepte bulundu. İstediklerini verip mutlu edebilirdik ama dengeleri de değiştiremezdik” açıklamasını yaptı
'DEMBA BA'NIN KALMASINI İSTERİZ'
Jahovic'in getirdiği 1.5 milyon Euro bonservisle Demba Ba'yı aldıklarını vurgulayan Sepil, "Demba Ba, Göztepe'ye transfer olan en kariyerli oyuncu. 6 aylık sözleşme imzaladık. Özellikle kendisi performansa dayalı bir anlaşma istedi. Kendisini yeniden kanıtlamak istediğini söyledi. Bir sıkıntı yaşanmazsa kalmasını isteriz" diye konuştu.
İKİ KATINA KONYA'YA
Göztepe'de Süper Lig'in ilk yarısında attığı 14 golle dikkatleri üzerine çeken Jahovic, İzmir ekibinde 500 bin Euro kazanıyordu. Sarı-kırmızılılarla kontratı sezon sonunda bitecek olan Makedon golcü, Konya'yla 1 milyon 250 bih Euro'ya anlaştı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:46
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
Jahovic 3 katı istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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