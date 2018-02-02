CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    3 katı istedi

    <a href="/index/jahovic?id=85d9f7bc-22f3-4d4b-90d5-07e2c634bca6" class="" rel="tag">Jahovic</a> 3 katı istedi

    Başkanı , için, “Kontratının 2.5-3 katı talepte bulundu. İstediklerini verip mutlu edebilirdik ama dengeleri de değiştiremezdik” açıklamasını yaptı

    Başkanı Mehmet Sepil, ilk yarıda attığı 14 golle dikkatleri üzerine çeken yıldız golcüleri Jahovic'in 'ya transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sepil, "Gitmesini ben de istemezdim. Oğlum bile bana 'Baba nasıl böyle bir şey oldu?' diye sordu. Kontratının 2.5-3 katı taleplerde bulundu. İstediklerini verip onu mutlu edebilirdik ama dengeleri de değiştiremezdik. Bizde kalması takıma fayda getirmeyecekti" dedi.

    'DEMBA BA'NIN KALMASINI İSTERİZ'
    Jahovic'in getirdiği 1.5 milyon Euro bonservisle 'yı aldıklarını vurgulayan Sepil, "Demba Ba, Göztepe'ye olan en kariyerli oyuncu. 6 aylık sözleşme imzaladık. Özellikle kendisi performansa dayalı bir anlaşma istedi. Kendisini yeniden kanıtlamak istediğini söyledi. Bir sıkıntı yaşanmazsa kalmasını isteriz" diye konuştu.

    İKİ KATINA KONYA'YA
    'de 'in ilk yarısında attığı 14 golle dikkatleri üzerine çeken , ekibinde 500 bin Euro kazanıyordu. Sarı-kırmızılılarla kontratı sezon sonunda bitecek olan Makedon golcü, 'yla 1 milyon 250 bih Euro'ya anlaştı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 katı istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN