Fırtına'ya hazır

Göztepe'de dünyaca ünlü golcü Demba Ba, ilk idmanına çıktı. Trabzon deplasmanında oynamak istediğini söyleyen Senegalli golcü iddialı konuştu. Çin'de hazırlık maçları oynadığını ve kendini hazır hissettiğini söyleyen Ba, "Sakatlığımdan dolayı yaklaşık 1.5 yıldır oynama şansı bulamadım. Fakat bir an önce sahalara dönerek tekrar gollerimle buluşmak istiyorum. Göztepe'ye her şeyimi vereceğim. Umuyorum Trabzon'da şans bulabilirim. Oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye iddiasını ortaya koydu.



TUNA'DAN YEŞİL IŞIK

Teknik direktör Tamer Tuna da Trabzon'da galibiyet hedeflediklerini vurgularken, Ba'nın durumuyla ilgili, "Performans olarak maç eksiği dışında fiziksel anlamda hazır. Trabzon'da oynarsa en iyi şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı. Göztepe'de şans bulamayan Ghilas iyileşirken, Ömer Şişmanoğlu'nun son idmanda sakatlanmasıyla Ba'nın 11 şansının yüksek olduğu bildirildi.



