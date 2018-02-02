Fırtına'ya hazır
Ömer Şişmanoğlu’nun sakatlığı gözleri Senegalli yıldıza çevirdi. Demba Ba da, “Oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye iddialı konuştu
Göztepe'de dünyaca ünlü golcü Demba Ba, ilk idmanına çıktı. Trabzon deplasmanında oynamak istediğini söyleyen Senegalli golcü iddialı konuştu. Çin'de hazırlık maçları oynadığını ve kendini hazır hissettiğini söyleyen Ba, "Sakatlığımdan dolayı yaklaşık 1.5 yıldır oynama şansı bulamadım. Fakat bir an önce sahalara dönerek tekrar gollerimle buluşmak istiyorum. Göztepe'ye her şeyimi vereceğim. Umuyorum Trabzon'da şans bulabilirim. Oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye iddiasını ortaya koydu.
TUNA'DAN YEŞİL IŞIK
Teknik direktör Tamer Tuna da Trabzon'da galibiyet hedeflediklerini vurgularken, Ba'nın durumuyla ilgili, "Performans olarak maç eksiği dışında fiziksel anlamda hazır. Trabzon'da oynarsa en iyi şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı. Göztepe'de şans bulamayan Ghilas iyileşirken, Ömer Şişmanoğlu'nun son idmanda sakatlanmasıyla Ba'nın 11 şansının yüksek olduğu bildirildi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:42
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
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