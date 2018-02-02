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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Fırtına'ya hazır

    Fırtına'ya hazır

    ’nun sakatlığı gözleri Senegalli yıldıza çevirdi. da, “Oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye iddialı konuştu

    'de dünyaca ünlü golcü , ilk idmanına çıktı. deplasmanında oynamak istediğini söyleyen Senegalli golcü iddialı konuştu. 'de hazırlık maçları oynadığını ve kendini hazır hissettiğini söyleyen Ba, "Sakatlığımdan dolayı yaklaşık 1.5 yıldır oynama şansı bulamadım. Fakat bir an önce sahalara dönerek tekrar gollerimle buluşmak istiyorum. 'ye her şeyimi vereceğim. Umuyorum 'da şans bulabilirim. Oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye iddiasını ortaya koydu.

    TUNA'DAN YEŞİL IŞIK
    Teknik direktör da Trabzon'da galibiyet hedeflediklerini vurgularken, Ba'nın durumuyla ilgili, "Performans olarak maç eksiği dışında fiziksel anlamda hazır. Trabzon'da oynarsa en iyi şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı. Göztepe'de şans bulamayan Ghilas iyileşirken, 'nun son idmanda sakatlanmasıyla Ba'nın 11 şansının yüksek olduğu bildirildi.


    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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