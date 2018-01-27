Demba Ba salı günü imzalıyor
Beşiktaş’ın eski golcüsü, Göztepe için bugün geliyor. Senegalli yıldızın, İzmir ekibinin Kayserispor maçını tribünde izleyeceği öğrenildi
NABİL GHİLAS DA YOLCU
Teknik direktör Tamer Tuna da Beşiktaş döneminde şampiyonluk yaşadığı Ba'nın transferi için devrede. Lorient'ten kiralanan Fransız stoper Peybernes'i gönderen Göz Göz, Senegalli yıldızla imza atarsa Cezayirli golcüsü Ghilas'la da yollarını kesin olarak ayıracak.
DEMBA BA SALI GÜNÜ İMZAYI ATIYOR
Başkan Vekili Talat Papatya, Senegalli futbolcuyla prensipte anlaşma sağladıklarını belirterek, "Demba Ba bugün Kayserispor ile Bornova Stadı'nda oynayacağımız maçı izleyecek. Ardından Fransa'ya gidip, salı de günü İzmir'e gelecek. Kendisiyle salı günü sözleşme imzalamayı planlıyoruz" dedi.
''SAĞLIK DURUMU İYİ'
Çin'in Shanghai Shenhua takımında görev yaparken 2016 yazında ayağı kırılan tecrübeli futbolcunun detaylı bir sağlık kontrolüne gireceğini de sözlerine ekleyen Papatya, "İlk raporlara göre sağlık durumu gayet iyi, kendisinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Demba Ba ile uzun vadeli çalışmak istiyoruz. Kendisi çok düzgün bir karakter" ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United, New Castle United ve Chelsea formaları da giydi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:20
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
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