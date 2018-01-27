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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    salı günü imzalıyor

    Demba Ba salı günü imzalıyor

    ’ın eski golcüsü, için bugün geliyor. Senegalli yıldızın, ekibinin Kayserispor maçını tribünde izleyeceği öğrenildi

    , transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Geçen sezon G.Antep'te oynayan, bu yıl Brezilya'da Vitoria'da forma giyen stoper Wallace Reis'le söz kesen sarı-kırmızılılar, S.Shenhua'yla kontratını fesheden, prensipte anlaştığı 'yı da 'e getiriyor. 'ta iz bırakan performansıyla, adına besteler yapılan 32 yaşındaki tecrübeli santrforun, bugün Reis'le birlikte Kayseri maçını izleyeceği bildirildi.

    NABİL GHİLAS DA YOLCU
    Teknik direktör da Beşiktaş döneminde şampiyonluk yaşadığı Ba'nın transferi için devrede. Lorient'ten kiralanan Fransız stoper Peybernes'i gönderen Göz Göz, Senegalli yıldızla imza atarsa Cezayirli golcüsü Ghilas'la da yollarını kesin olarak ayıracak.

    DEMBA BA SALI GÜNÜ İMZAYI ATIYOR
    Başkan Vekili Talat Papatya, Senegalli futbolcuyla prensipte anlaşma sağladıklarını belirterek, "Demba Ba bugün Kayserispor ile Bornova Stadı'nda oynayacağımız maçı izleyecek. Ardından Fransa'ya gidip, salı de günü İzmir'e gelecek. Kendisiyle salı günü sözleşme imzalamayı planlıyoruz" dedi.

    ''SAĞLIK DURUMU İYİ'
    Çin'in Shanghai Shenhua takımında görev yaparken 2016 yazında ayağı kırılan tecrübeli futbolcunun detaylı bir sağlık kontrolüne gireceğini de sözlerine ekleyen Papatya, "İlk raporlara göre sağlık durumu gayet iyi, kendisinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Demba Ba ile uzun vadeli çalışmak istiyoruz. Kendisi çok düzgün bir karakter" ifadelerini kullandı.

    Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United, New Castle United ve Chelsea formaları da giydi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:20
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