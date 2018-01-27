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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    geliyor

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> geliyor

    ’ın eski golcüsü, için bugün geliyor. Senegalli yıldızın, ekibinin Kayserispor maçını tribünde izleyeceği öğrenildi

    , transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Geçen sezon G.Antep'te oynayan, bu yıl Brezilya'da Vitoria'da forma giyen stoper Wallace Reis'le söz kesen sarı-kırmızılılar, S.Shenhua'yla kontratını fesheden, prensipte anlaştığı 'yı da 'e getiriyor. 'ta iz bırakan performansıyla, adına besteler yapılan 32 yaşındaki tecrübeli santrforun, bugün Reis'le birlikte Kayseri maçını izleyeceği bildirildi.

    NABİL GHİLAS DA YOLCU
    Teknik direktör da döneminde şampiyonluk yaşadığı Ba'nın transferi için devrede. Lorient'ten kiralanan Fransız stoper Peybernes'i gönderen Göz Göz, Senegalli yıldızla imza atarsa Cezayirli golcüsü Ghilas'la da yollarını kesin olarak ayıracak.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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