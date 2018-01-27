Demba Ba geliyor
Beşiktaş’ın eski golcüsü, Göztepe için bugün geliyor. Senegalli yıldızın, İzmir ekibinin Kayserispor maçını tribünde izleyeceği öğrenildi
Göztepe, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Geçen sezon G.Antep'te oynayan, bu yıl Brezilya'da Vitoria'da forma giyen stoper Wallace Reis'le söz kesen sarı-kırmızılılar, S.Shenhua'yla kontratını fesheden, prensipte anlaştığı Demba Ba'yı da İzmir'e getiriyor. Beşiktaş'ta iz bırakan performansıyla, adına besteler yapılan 32 yaşındaki tecrübeli santrforun, bugün Reis'le birlikte Kayseri maçını izleyeceği bildirildi.
NABİL GHİLAS DA YOLCU
Teknik direktör Tamer Tuna da Beşiktaş döneminde şampiyonluk yaşadığı Ba'nın transferi için devrede. Lorient'ten kiralanan Fransız stoper Peybernes'i gönderen Göz Göz, Senegalli yıldızla imza atarsa Cezayirli golcüsü Ghilas'la da yollarını kesin olarak ayıracak.
NABİL GHİLAS DA YOLCU
Teknik direktör Tamer Tuna da Beşiktaş döneminde şampiyonluk yaşadığı Ba'nın transferi için devrede. Lorient'ten kiralanan Fransız stoper Peybernes'i gönderen Göz Göz, Senegalli yıldızla imza atarsa Cezayirli golcüsü Ghilas'la da yollarını kesin olarak ayıracak.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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