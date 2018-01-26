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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Sezonun flaş iki takımı karşı karşıya!

    Sezonun flaş iki takımı karşı karşıya!

    Süper Lig'de son 2 maçını kaybeden İzmir temsilcisi, yarın ile karşılaşacak.

    Süper Lig ekiplerinden , 19. hafta mücadelesinde yarın 'u konuk edecek.

    Ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorlarla mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 19. haftaya 30 puan ve averajla 7. sırada girdi.

    İzmir temsilcisi, iç sahada oynadığı son 2 maçta ise Atiker Konyaspor'u 1-0, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ise 2-0 mağlup etmişti.

    Göztepe'nin yarın kendisiyle aynı puana sahip Kayserispor ile saat 16.00'da Bornova Stadı'nda oynayacağı müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas ile Hakan Çinemre'nin yanı sıra cezalı Kadu, forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Ligin ilk yarısında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, ligde rakibiyle oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 6 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde de 6 gol gördü.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:41
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