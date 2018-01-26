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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Reis’le el sıkıştı

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> Reis’le el sıkıştı
    G.Saraylı , eski Beşiktaşlı Luiz Rhodolfo ve 2. Ligi'nde Darmstadt'tan Aytaç Sulu'yla görüşen , 'nın Vitoria takımında forma giyen Wallace Reis'le el sıkıştı. Geçen sezon ligden düşen 'da oynayan 30 yaşındaki Brezilyalı ile prensipte anlaşma sağlandı. Tecrübeli stoperin hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmasında tribünde olacağı öne sürüldü. Antep'te 14 maça çıkan sambacı bin 216 dakika sahada kaldı. ekibinin yabancı kontenjanında yer açmak için Fransız futbolcu Peybernes'le yolları ayıracağı vurgulandı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:52
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