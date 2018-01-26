Demba Ba Göztepe yolunda!
Jahovic’le kontrat yenileyemeyen İzmir ekibi, 32 yaşındaki Senegalli golcüyle temas kurdu. Bonservisi elindeki Ba da sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor
Sözleşme nedeniyle kafası karışık olan Jahovic'i rekabete sokmayı düşünen Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, Beşiktaş döneminde birlikte çalıştığı tecrübeli hücumcunun İzmir'e gelmesini sağlamak için devreye girdiği öğrenildi. Kulübü Shanghai Shenhua'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ba'nın Çin ekibiyle kontratını feshetmesi de Göztepe'nin elini güçlendirdi. Fransa'da çalışmalarını sürdüren Ba'nın da sarı-kırmızılılara sıcak baktığı kaydedildi.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:05
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Demba Ba Göztepe yolunda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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