Demba Ba Göztepe yolunda!
Jahovic’le kontrat yenileyemeyen İzmir ekibi, 32 yaşındaki Senegalli golcüyle temas kurdu. Bonservisi elindeki Ba da sarı-kırmızılılara sıcak bakıyor
Sözleşme nedeniyle kafası karışık olan Jahovic'i rekabete sokmayı düşünen Teknik Direktör Tamer Tuna'nın, Beşiktaş döneminde birlikte çalıştığı tecrübeli hücumcunun İzmir'e gelmesini sağlamak için devreye girdiği öğrenildi. Kulübü Shanghai Shenhua'yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ba'nın Çin ekibiyle kontratını feshetmesi de Göztepe'nin elini güçlendirdi. Fransa'da çalışmalarını sürdüren Ba'nın da sarı-kırmızılılara sıcak baktığı kaydedildi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:35
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
ikimi atım üçmü atim Ya boşver gitme nasılsa malup olacan masrafa yazık olmuşken tam olsun 3,4 gollü malup olki heyeceanlı olsun
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F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma transfer oldu!
Toplam 1
Yorum
nedim can menejerlerin istediği çürük elmaları almadı fenerbahçe almadı
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ hahaha kaç kişi feneri bırakıyor zannetti ?
Demba Ba Göztepe yolunda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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