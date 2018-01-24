Göztepe’den Çalık atağı
Türk stoper arayan İzmir ekibi, Almanya 2. Ligi’nde Darmstadt’ta oynayan Aytaç Sulu’nun ardından Galatasaray’da fazla forma şansı bulamayan Ahmet Çalık için girişimlere başladı
Göztepe, F.Bahçe maçında kart cezalısı durumuna düşen stoper Kadu'nun sıkıntısını yaşarken, bu mevkiye takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, yerli stoper transferinde Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt'ta oynayan Aytaç Sulu'nun ardından G.Saraylı Ahmet Çalık için nabız yoklamaya başladı. Sarı-kırmızılıların, Aslan'da forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki genç stoperi kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi. Bu sezon sadece 3 lig, 3 kupa ile 2 de Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giyen milli futbolcunun, oynayabileceği bir ekibe gitmek istediği öğrenildi. İzmir ekibinin hafta sonuna kadar Ahmet'in durumunu netleştireceği ifade edildi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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