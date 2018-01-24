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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’den Çalık atağı

    Göztepe’den Çalık atağı

    Türk stoper arayan İzmir ekibi, Almanya 2. Ligi’nde Darmstadt’ta oynayan ’nun ardından ’da fazla forma şansı bulamayan için girişimlere başladı

    , F.Bahçe maçında kart cezalısı durumuna düşen stoper Kadu'nun sıkıntısını yaşarken, bu mevkiye takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, yerli stoper transferinde Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt'ta oynayan 'nun ardından G.Saraylı için nabız yoklamaya başladı. Sarı-kırmızılıların, Aslan'da forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki genç stoperi kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi. Bu sezon sadece 3 lig, 3 kupa ile 2 de Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giyen milli futbolcunun, oynayabileceği bir ekibe gitmek istediği öğrenildi. İzmir ekibinin hafta sonuna kadar Ahmet'in durumunu netleştireceği ifade edildi.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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