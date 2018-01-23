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    23 Ocak 2018, Salı
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    'den yerli stoper atağı

    Göztepe'den yerli stoper atağı

    'de cumartesi günü Bornova Stadı'nda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren , bir yandan da çalışmalarına ağırlık verdi. Ara dönemde sadece 'dan orta saha oyuncusu Andre Poko'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yerli stoper transferinde Aytaç Sulu'nun ardından Galatasaraylı için nabız yoklamaya başladı.

    2 Ligi ekiplerinden Darmstadt 98 forması giyen Aytaç'la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Ahmet'i kiralamak için girişimlere başladığı belirtildi.

    Bu sezon sadece 3 lig, 3 kupa ile 2 de UEFA Avrupa Ligi müsabakasında sarı-kırmızılı formayı giyen Ahmet'in oynayabileceği bir ekibe gitmek istediği öğrenildi. 31 Ocak'ta sona erecek dönemine kadar 1 takviye daha yapmayı planlayan ekibinin hafta sonuna kadar Ahmet'in durumunu netleştireceği ifade edildi. Öte yandan Kayseri maçının bilet fiyatları belli oldu. VIP tribünü 216, numaralı 116, kuzey kale arkası 16.5, misafir tribünü de 22 TL olarak belirlendi. müsabakasında takımlarını yalnız bırakmak istemeyen futbolseverlerin biletleri kısa sürede tüketmesi bekleniyor.

    ?JAHOVİC'E SİTE HEDİYE EDİLDİ
    Göztepeli taraftarlar takımın en golcü oyuncusu Adis Jahovic'e internet sitesi kurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar , ve golcü oyuncu için kurdukları www.adisjahovic.com sitesini Jahovic'e hediye etti. Taraftarlarla bir araya gelen Makedon futbolcu, taraftarın bu jestine çok sevindiğini söyledi. Jahovic, "Çağhan Gündem, Evren Yeniev ve Ömer Çetin'e teşekkür ediyorum. Bu inanılmaz sürprizleri beni çok şaşırttı. İlerleyen dönemde sitemin daha da aktif olması için birlikte projeler üreteceğiz" dedi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:05
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