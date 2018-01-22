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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Göz-Göz'ün İstanbul derdi

    Göz-Göz'ün İstanbul derdi
    SÜPER Lig'in flaş ekibi bu sezon deplasmanda çok başarılı. Ancak sarı-kırmızılılara İstanbul deplasmanları yaramıyor. Göztepe dış sahadaki 4 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da aldı. 'ye 2-1, Galatasaray'a 3-1, Kasımpaşa'ya da 3-1 yenildi. Diğer yenilgisini Kayseri'de yaşadı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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