Jahovic'ten flaş paylaşım
Göztepe'nin golcü oyuncusu Adis Jahovic, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından ayağının görüntüsünü paylaştı.
Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe ile karşılaştı. Son dakikaları yüksek tansiyonda geçen maçta sarı-lacivertli takım son dakika golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Konuk takımın golcüsü Adis Jahovic ise maç sonrası Instagram hikayesinden ayağının son halini paylaştı.
İşte o paylaşım;
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:40
-
İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU son günde kazanan tarafta olmaya tam destek seni gidi abduülll.!!!!
-
Dirar'ı ıslıklayan taraftara Kocaman'dan cevap!
Toplam 7
Yorum
yunus can 29 Fenerbahçe ligde 5 takımdan daha kötü futbol oynuyor şampiyon olamazsak sen paranı almış olarak gideceksin.Onun için taraftarı dinle.
-
Gökhan Töre 26 yaşında
Toplam 2
Yorum
erol hoca türkiye de töre gibiler kendini sporcu zannediyorlar....avrupaya gidince İstanbuldaki hayatlarını özlüyorlar geri dönüyorlar..
Jahovic'ten flaş paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.