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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Jahovic'ten flaş paylaşım

    Jahovic'ten flaş paylaşım

    'nin golcü oyuncusu , 'ye kaybettikleri maçın ardından ayağının görüntüsünü paylaştı.

    Süper Lig'de sahasında ligin güçlü ekiplerinden ile karşılaştı. Son dakikaları yüksek tansiyonda geçen maçta sarı-lacivertli takım son dakika golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Konuk takımın golcüsü ise maç sonrası Instagram hikayesinden ayağının son halini paylaştı.

    İşte o paylaşım;

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:40
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