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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Böyle olmamalıydı

    Böyle olmamalıydı

    , 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü

    Göztepe Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından büyük üzündü yaşadı. Yenilgiyi hak etmediklerini belirterek sözlerine başlayan Tuna, "Kadıköy'de işimizin kolay olmadığını biliyorduk. Elimizdeki kadronun en güçlüsü ile sahada olmak istiyoruz. Rotman'ın cezası, Sabri'nin kampa geç katılması nedeniyle bu oyuncularla sahaya çıkmak zorunda kaldık. Son dakikada yediğimiz gol için mutsusuz. Futbolcularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Her biri üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Belki de galibiyet alabileceğimiz bir 90 dakikadan yenilgiyle ayrılmak üzüntü verici. Fenerbahçe'yi de kazandıkları için tebrik ediyorum. Artık bu maçı unatmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

    25 saniyede gol!
    Göztepe'nin skoru 1-1'e getiren golünü atan Poko, oyuna girdikten 25 saniye sonra fileleri havalandırdı. İzmir ekibinin Karabük'ten kadrosuna kattığı Gabonlu oyuncu, ilk maçında golle tanıştı. 58. dakikada Tayfur'un yerine oyuna giren Poko, attığı golün yanı sıra savunmaya verdiği destekle de dikkat çekti.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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