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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Poko ile güçlendi

    Poko ile güçlendi
    14 yıl sonra 'e dönen 'de Rotman kart cezalısı. Ghilas ise sakat. Ara transferde Segbefia ile yollarını ayıran İzmir ekibi, Emre Can'ı da Adanaspor'a kiraladı. Kadrosuna ise Karabükspor'dan Andre Poko'yu dahil etti. Teknik direktör , "Kadıköy'de kendimizi göstereceğiz" dedi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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