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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Göztepe, Segbefia ile yollarını ayırdı

    Göztepe, Segbefia ile yollarını ayırdı

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Togolu futbolcu Kossi ile yollarını ayırdı.

    Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan Segbefia'ya emeklerinden dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi. 2016-2017 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Togolu orta saha oyuncusu, bu sezon sadece 'la oynanan Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:32
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