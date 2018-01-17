Göztepe, Segbefia ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Togolu futbolcu Kossi Prince Segbefia ile yollarını ayırdı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Prince Segbefia ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan Segbefia'ya emeklerinden dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi. 2016-2017 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Togolu orta saha oyuncusu, bu sezon sadece Batman Petrolspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında forma giymişti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:32
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'Bana yeni oyuncu verecekler'
Toplam 7
Yorum
madem ki gidecek neden oynattın aykutttt...
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Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi
Toplam 13
Yorum
Düsseldorf'lu Gs klüp başkanının verdigi örnek cevaptan niye bahsedilmiyorki ? O cevap,,, Benfica'nin yaptıgı spor dışı davranıştan çok daha önemli !
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Toplam 10
Yorum
hakan Vah FB ye vah Böyle büyük bir kulübün Hocası bu kadar acemi olamaz. 3. ligde takım çalıştıran hoca bile gidecek Yiğit hanı oynatmazdı.
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