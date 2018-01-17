Göztepe Poko’yu videoyla tanıttı
Göztepe, 2 yıllık imza attırdığı Poko'nun transferini özel bir videoyla duyurdu.pic.twitter.com/1EQCbCivJQ— Fotomaç (@fotomac) 16 Ocak 2018
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:50
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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