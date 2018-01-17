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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Poko’yu videoyla tanıttı

    Göztepe Poko’yu videoyla tanıttı
    , Karabük'ten Gabonlu ön libero Andre Poko'nun 3.5 yıllığına transferini özel bir videoyla duyurdu. Poko'nun 2012'de Gabon'un Portekiz'le 2-2 biten maçında, Göztepeli Beto'ya penaltıdan gol attığı ortaya çıktı. Videoda Beto, golü izlerken yanında Poko görülüyor ve aralarında geçen diyalogla duyuruluyor.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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