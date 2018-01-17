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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Dualar Yusuf için

    Dualar Yusuf için
    GÖZTEPE'NİN altyapısında oynayan 17 yaşındaki kaleci Yusuf Aklan, gribal enfeksiyona bağlı havale nedeniyle yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Genç futbolcu için endişeli bekleyiş sürüyor
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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