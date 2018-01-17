Dualar Yusuf için
GÖZTEPE'NİN altyapısında oynayan 17 yaşındaki kaleci Yusuf Aklan, gribal enfeksiyona bağlı havale nedeniyle yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Genç futbolcu için endişeli bekleyiş sürüyor
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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