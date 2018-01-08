Göztepe'nin ''Gümüş'' ısrarı
Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, ara transferde henüz bir hamle yapamazken, kurmayların teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü istediği öğrenildi.
Başkan Mehmet Sepil'in yakın ilişkiler içerisinde olduğu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le Sinan'ın transferi konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'da Igor Tudor döneminde forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu için Terim'in İzmir ekibine olumlu yanıt vermediği belirtildi.
Kanatlar ve forvette görev yapan 23 yaşındaki oyuncuyu Antalya kampında görmek isteyen Fatih Terim'in Sinan'ı ikinci yarıda değerlendireceği vurgulandı. Sinan'a, Göztepe'nin yanı sıra birçok Süper Lig kulübünün de talip olduğu kaydedildi.
Yurt içi ve dışında araştırmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar 1 yerli, 2 de yabancı transfer yapmak istiyor. Segbefia ve Schwechlen'le yolları ayırıp kontenjanı açmayı planlayan Göztepe, alt liglerde mücadele eden takımların gençlerini de araştırıyor.
Öte yandan Göztepe'nin genç stoperi Emrecan, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor'a kiralandı. Antalya kampından ayrılan Emrecan'ı takım arkadaşları uğurladı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:11
-
İşte Arda'nın Barcelona günlerinin bittiğinin resmi!..
Toplam 1
Yorum
kaya Bir gs'li olarak söylüyorum gel başakşehire senin kim olduğunu anlasınlar. Bize gel diyecemde seni istemez bu taraftarlar. Yazık vala
-
"Türkiye'de başka takımda forma giymek istemiyorum"
Toplam 1
Yorum
kaya helal olsun çok güzel düşünceleri olan bir kardeşimiz. Yolun açık olsun.
-
Ozan'a eleştiri: Bir adım ileri gidemedi!
Toplam 2
Yorum
fbcan bir oyuncuyu kamp kadrosuna almamak yapılacak en büyük yanlıştır. Oyuncuyu alıp ekstra antreman verip pestilini çıkartmak daha mantıklı
Göztepe'nin ''Gümüş'' ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.