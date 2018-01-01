Göztepe tecrübeyle coştu

İzmir temsilcisinin en yaşlı ismi Selçuk 37 yaşına girerken, oynadığı futbolla gençlere taş çıkarttı. Kaptan, istikrarlı çizgisiyle ilk yarıda 2 de gol attı. Göztepe'nin Selçuk'tan sonraki en yaşlı fukbolcusu kaleci Beto da taraftarın sevgilisi oldu. Birçok maçta takımı ipten alan, Portekizli eldiven kurtardığı penaltılarla da sezona damga vurdu. İzmir ekibinin sezon başında Brezilya'nın Ponte Preta takımında transfer ettiği 31 yaşındaki Kadu savunmada adeta sigorta görevi gördü. Yıllarca Galatasaray'da futbol oynadıktan sonra Göztepe'ye transfer olan 33 yaşındaki sağ bek Sabri Sarıoğlu da sezona çok iyi başladı. 5 yıl sonra milli takıma dahi çağrılan deneyimli oyuncu, ilk yarı sonuna doğru düşüş yaşasa da tecrübesiyle toplanan 30 puanda önemli pay sahibi oldu.



Göztepe'nin yıldız golcüsü Adis Jahovic de 30 yaşında sivrildi. Geçen sezon 1'inci Lig'de de sarı-kırmızılı formayı terleten Makedon oyuncu, bu sezon 14 gol atıp krallıkta Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak'la ilk sırayı paylaştı. 32 yaşındaki Scarione ve 31 yaşındaki Gouffran da birçok müsabakada sahaya on birde çıktı. Göztepe'nin gençlerinden ise en çok Doğanay Kılıç oynama fırsatı yakaladı. Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında sahaya çıkan 21 yaşındaki orta saha, Batman Petrolspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde de görev aldı. Beşiktaş'tan kadroya katılan 20 yaşındaki Enes Durmuş da 1'er kez lig ve kupa karşılaşmasında oynadı. Göztepe'nin diğer gençleri, kaleci Yavuz, Mehmet Enes, Serkan Bakan, Metin Acet, Eren Bilen, Hakan Sepil ve Mahmut Nigiz ise süre alamadı. Genç stoperler Emrecan ve Hakan Çinemre büyük şanssızlıklar yaşadı. Ciddi şekilde sakatlanan iki savunmacı, forma yarışından uzak kaldı. Hakan henüz iyileşmezken, Emrecan rotayı ikinci yarıda Altınordu'ya kırdı.