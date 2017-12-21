Gözü Aslan’ın yerinde

Ligde 4’te 4’le şov yapan Göztepe, zirve yarışında ağır yara alan G.Saray’ı da Aslantepe’de devirip ilk yarıyı üzerinde tamamlamanın peşinde

Süper Lig'de üst üste 4 galibiyetle müthiş bir çıkış yakalayan ve zirve yarışına ortak olan Göztepe'yi G.Saray heyecanı sardı. İlk yarının son maçında pazar günü deplasmanda renktaşı sarı-kırmızılılara konuk olacak Göztepe, İstanbul ekibiyle tam 5 bin 365 gün sonra karşılaşacak. Son olarak 2002-03'te Aslan'la kozlarını paylaşan sarı-kırmızılılar, İzmir'deki maçta rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. O sezon küme düşen İzmir temsilcisi, ilk yarıda Ali Sami Yen'de de 3-1 kaybetti. Yıllar sonra G.Saray'ın karşısına çıkacak Göztepe, kazanırsa devreyi haftalarca liderlik koltuğunda oturan rakibinin üzerinde bitirecek. Teknik Direktör Tamer Tuna, ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söylerken, 30 puanla 6. basamakta olduklarını hatırlatarak, "Amacımız ilk yarıyı 30 puanın üzerinde bitirmek. Bu hedefimize ulaşmak için bir maç kaldı. G.Saray güçlü bir ekip. Biz de kazanma alışkanlığımızı sürdürmenin peşindeyiz" diye iddialı konuştu.