Göztepe özür diledi

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:



Göztepe Spor Kulübü'nün spor ruhuna ve ahlakına yakışmayan olaylara karşı duruşu tüm spor kamuoyu ve yüce milletimiz tarafından bilinmektedir. Kulübümüz her platformda sporun etik değerlere bağlı rekabet, dostluk ve kardeşlik olduğunu hep savunmuş, bundan sonra da savunmaya devam edecektir.

Dün akşam Atiker Konyaspor ile oynamış olduğumuz futbol müsabakası öncesinde, müsabaka sırasında, saha içinde, tribünlerde ve saha dışında en ufak olumsuz olarak nitelendirilebilecek bir olay meydana gelmemiştir. Ancak müsabaka sonrasında protokol tribününde bulunan bir kendini bilmezin Atiker Konyaspor yöneticilerine yönelik sözleri başta kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz olmak üzere bütün Göztepelileri üzmüştür.

Olayın hemen sonrasında Başkanımız Mehmet Sepil, yönetim kurulu üyelerimiz ve protokol tribününde bulunan Göztepeliler derhal müdahale etmiş, bu kişinin kabul edilemez sözleri dışında herhangi bir üzücü olayın meydana gelmesine izin vermemişlerdir.

Bizzat Başkanımız Mehmet Sepil ve Başkanvekilimiz Talat Papatya, yaşanan olaydan dolayı Atiker Konyasporlu yöneticilerden özür dilemiş ve üzüntülerini bildirmişlerdir.

Bugün de Başkanvekilimiz Talat Papatya, Atiker Konyaspor yöneticilerini tek tek aramış ve camiamız adına üzüntülerini bildirmiştir.

Toplumun her kesiminden insanı bünyesinde ve tribünlerinde bulunduran Göztepe'mizin en büyük değerlerinden biri de inanç hürriyetine olan saygısıdır. Tüm inançlara ve özellikle aziz milletimizin büyük çoğunluğunun mensubu olduğu dinimize yapılacak saygısızlıklar kulübümüz tarafından asla kabul edilemez. İnsanların inançlarına yönelik her türlü saldırı Göztepe Spor Kulübü tarafından şiddetle reddedilmektedir. Bu münferit ve üzüntü verici olaydan dolayı üzgün olduğumuzun ve konunun yetkililer tarafından takip edileceğine olan inancımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği ve birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, üzücü ve kabul edilemez münferit hadiseyi, pek çok Konya kökenli vatandaşımızın yaşadığı İzmir'e ve Göztepe Spor Kulübü'ne mal etmemeleri konusunda Atiker Konyaspor yönetiminden de aynı hassasiyeti beklemekteyiz.

Saygılarımızla kamuoyuna sunulur.



