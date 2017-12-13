Avrupa aşkına
Sezonun flaş takımı Göztepe, geride kalan 15 hafta sonunda hedefi belirledi Başkan Mehmet Sepil, “Avrupa hedefi için yolumuza devam edeceğiz” dedi
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Ayaklarının yere sağlam bastığını söyleyen Sepil, "Süper Lig'deki ilk yılımızda kalıcı olmayı hedeflediğimiz gibi Avrupa şansı da son ana kadar sürdürmek istiyoruz. Bunu başarabilecek güce ve inanca sahibiz" açıklamasını yaptı.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
Avrupa aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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