Avrupa aşkına

Sezonun flaş takımı Göztepe, geride kalan 15 hafta sonunda hedefi belirledi Başkan Mehmet Sepil, “Avrupa hedefi için yolumuza devam edeceğiz” dedi

Süper Lig'deki ilk sezonunda beklentilerin üstüne çıkan Göztepe, geride kalan 15 haftanın ardından hedef büyüttü. Üst üste son 3 maçını kazanıp üst sıralarda kendine yer bulan sarı-kırmızılılar, gözünü Avrupa'ya dikti. Ege ekibinin başkanı Mehmet Sepil, herkesin üstüne düşeni yaptığını belirtip, "Futbolcular, teknik heyet, taraftar ve yönetim olarak tek düşüncemiz Göztepe'yi hak ettiği yerlere taşımak. Şu ana kadar her şey istediğimiz gibi gidiyor. Devre arasında yapacağımız bir kaç takviyeyle birlikte daha bir Göztepe hedefliyoruz" diye konuştu.



İNANCIMIZ TAM

Ayaklarının yere sağlam bastığını söyleyen Sepil, "Süper Lig'deki ilk yılımızda kalıcı olmayı hedeflediğimiz gibi Avrupa şansı da son ana kadar sürdürmek istiyoruz. Bunu başarabilecek güce ve inanca sahibiz" açıklamasını yaptı.