 Deplasman kralı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Deplasman kralı

    Deplasman kralı
    Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-2 galibiyetle dönüp 3'te 3 yapan Göztepe, ilk yarının bitimine 2 hafta kala zirve yarışına yeniden ortak oldu. Şimdiye kadar dış sahada 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan İzmir ekibi, 16 puan topladı. Sarıkırmızılılar, deplasmanda 15 puan toplayan F.Bahçe'nin önünde en başarılı ekip konumunda bulunuyor.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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