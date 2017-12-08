Traore nazara geldi!

İZMİR ekibi, Yeni Malatyaspor maçı öncesi Adama Traore'nin sakatlığının şokunu yaşıyor. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli oyuncunun, dün sabahki antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede sol dizine darbe aldığı ve sarı-kırmızılılar karşısında forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi. Takımın son 12 maçında 90 dakika oynayan 27 yaşındaki sol bekin yerine Tanju Kayhan'ın görev yapması bekleniyor.