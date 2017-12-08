Öz güveni de aştık!
Süper Lig’e bu sezon yükselmesine rağmen üst sıralara oynayan İzmir ekibi için genç çalıştırıcı, “Birbirimize olan güvenin, öz güvenimizin üzerine çıktık” yorumunu yaptı
İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ
FUTBOLCULUK yaşantısının ardından başladığı antrenörlükte her aşamanın kendisine farklı deneyimler yaşattığını anlatan genç çalıştırıcı, "Dardanelspor'da altyapı antrenörlüğü ve sorumluluğu sonrasında A takımın teknik direktörlüğünü yaptım. Daha sonra Sergen Yalçın'la Gaziantepspor ve Sivasspor'da, Şenol Hoca ile Beşiktaş'ta çalıştık. Hepsi farklı bir tecrübeydi benim için. Futbolda devamlılık her zaman önemli. Kariyerimi doğru adımlarla, doğru seçimlerle devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:28
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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