Öz güveni de aştık!

Süper Lig’e bu sezon yükselmesine rağmen üst sıralara oynayan İzmir ekibi için genç çalıştırıcı, “Birbirimize olan güvenin, öz güvenimizin üzerine çıktık” yorumunu yaptı

ÜST üste 2 galibiyetle tırmanışını sürdüren Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, lige yeni çıkan bir takım olarak bu seviyeye nasıl geldiklerini aktardı. Süper Lig'de teknik direktörlük kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte başlamasının kendisi için bir şans olduğunu belirten, 14 haftada yakaladıkları müthiş havaya dikkati çeken Tuna, "Birbirimize olan güvenin, öz güvenimizin üzerine çıktık. Başkanımız, taraftarımız, futbolcular, çalışan insanlar, biz, aşırı birbirine bağlı bir ortam oluşturuldu burada. Süper Lig'de kalıcılık hedefiyle lige başladık. Göztepe, çok değerli parçaların tutku ve duygularla birleştiği bir takım. Taraftarımız, başkanımız, yönetim kurulumuz, basınımız ve tüm emek verenlerin bu parçaların bütünü olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.



İSTİKRAR ÇOK ÖNEMLİ

FUTBOLCULUK yaşantısının ardından başladığı antrenörlükte her aşamanın kendisine farklı deneyimler yaşattığını anlatan genç çalıştırıcı, "Dardanelspor'da altyapı antrenörlüğü ve sorumluluğu sonrasında A takımın teknik direktörlüğünü yaptım. Daha sonra Sergen Yalçın'la Gaziantepspor ve Sivasspor'da, Şenol Hoca ile Beşiktaş'ta çalıştık. Hepsi farklı bir tecrübeydi benim için. Futbolda devamlılık her zaman önemli. Kariyerimi doğru adımlarla, doğru seçimlerle devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.