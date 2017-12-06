"Sezonu güzel bitireceğimizi ümit ediyorum"

Sarı-kırmızılı takımın 28 yaşındaki futbolcusu, yaptığı açıklamada, ilk 14 haftalık periyotta 24 puana ulaştıklarını, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından Kardemir Karabükspor karşılaşmasını da kayıpsız geçtiklerini ifade etti.

Geçen haftaki Kardemir Karabükspor müsabakasının zorlu geçtiğini kaydeden Tanju Kayhan, "İstediklerimizi tam olarak sahaya yansıtamadık ama 3 puan aldığımız için bazı şeyleri doğru yaptığımızı düşünüyorum." dedi

Tanju, Süper Lig'e yeni çıkan takımlar için ilk sezonun zor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an için durumumuz çok iyi, iyi puanlar topladık. Böyle çalışmaya, takım halinde kenetlenmeye devam etmeliyiz. O zaman sezonu güzel bir yerde bitireceğimizi ümit ediyorum."

Süper Lig'de 12. haftadan itibaren forma şansı bulduğunu aktaran Tanju Kayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir futbolcu oynamadığı zaman üzgün oluyor, bunlar doğal şeyler zaten. Hocam da bir konuşmasında söylemişti, bu yıl hiçbir idman kaçırmadım, hep çalıştım. 12. haftada şans geldi, bunu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum."

Türkiye kariyerinde golü bulunmayan Tanju Kayhan, "Gol atmak güzel ama maçları kazanalım, golleri forvetlerimiz atsın." yorumunu yaptı.

"DAHA ÇOK GENÇ OYUNCUNUN OYNAMASI LAZIM"

Tanju Kayhan, Türk futbolunda altyapıya daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapıda sadece 1 veya 2 kulübün iyi olması yeterli değil. Süper Lig'de altyapılardan yetişen daha çok genç oyuncunun forma giymesi lazım. Bunları aştığımızda Türkiye'de futbol daha iyi olacaktır diye düşünüyorum."