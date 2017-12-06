"Sezonu güzel bitireceğimizi ümit ediyorum"
Göztepeli futbolcu Tanju Kayhan, takım olarak iyi durumda olduklarını belirterek, kenetlenmeye devam etmeleri halinde Süper Lig'i güzel bir noktada bitirebileceklerini söyledi.
Sarı-kırmızılı takımın 28 yaşındaki futbolcusu, yaptığı açıklamada, ilk 14 haftalık periyotta 24 puana ulaştıklarını, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından Kardemir Karabükspor karşılaşmasını da kayıpsız geçtiklerini ifade etti.
Geçen haftaki Kardemir Karabükspor müsabakasının zorlu geçtiğini kaydeden Tanju Kayhan, "İstediklerimizi tam olarak sahaya yansıtamadık ama 3 puan aldığımız için bazı şeyleri doğru yaptığımızı düşünüyorum." dedi
Tanju, Süper Lig'e yeni çıkan takımlar için ilk sezonun zor olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Şu an için durumumuz çok iyi, iyi puanlar topladık. Böyle çalışmaya, takım halinde kenetlenmeye devam etmeliyiz. O zaman sezonu güzel bir yerde bitireceğimizi ümit ediyorum."
Süper Lig'de 12. haftadan itibaren forma şansı bulduğunu aktaran Tanju Kayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir futbolcu oynamadığı zaman üzgün oluyor, bunlar doğal şeyler zaten. Hocam da bir konuşmasında söylemişti, bu yıl hiçbir idman kaçırmadım, hep çalıştım. 12. haftada şans geldi, bunu da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum."
Türkiye kariyerinde golü bulunmayan Tanju Kayhan, "Gol atmak güzel ama maçları kazanalım, golleri forvetlerimiz atsın." yorumunu yaptı.
"DAHA ÇOK GENÇ OYUNCUNUN OYNAMASI LAZIM"
Tanju Kayhan, Türk futbolunda altyapıya daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Altyapıda sadece 1 veya 2 kulübün iyi olması yeterli değil. Süper Lig'de altyapılardan yetişen daha çok genç oyuncunun forma giymesi lazım. Bunları aştığımızda Türkiye'de futbol daha iyi olacaktır diye düşünüyorum."
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:56
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Luke Shaw bombası! Teklif götürüldü
Toplam 3
Yorum
umut adamın 125 macta 7 asisti var . golü yok. ismail den daha fazla nasıl bir katkı verecek? filipe luis i falan getirsek tamam da, shaw nedir?
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 8
Yorum
Tudur onurlu gururlu bir insan olsa şu dakika istifa eder gider,sana güvenilmeyen bir yerde nasıl başarılı olacaksın nasıl çalışacaksın er geç ko
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Kocaman'dan takıma uyarı!
Toplam 6
Yorum
hakan esas ölçü bursa maçı olacak. ben hala bu kadroya cok guvenmıyorum. bursayı deplasmanda yenıp gelırlerse o ayrı..
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