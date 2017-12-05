Traore'nin talibi çok

AKHİSAR'ın ardından K.Karabük'ü de devirip ligde zirve yarışına ortak olan Göztepe'de sol bek Adama Traore, takımın gizli kahramanlarından biri oldu. İsviçre'de Basel'den transfer edilen ve ilk olarak 3. haftada Trabzon maçında forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu, 12 maçın tamamında 90 dakika yer aldı. Enerjisiyle hem defansa hem de hücuma önemli katkılar veren ve 2 de asist yapan Traore, transferin de gözdesi oldu. Süper Lig'den ve Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren Fildişi Milli Takımı'nda da oynayan 27 yaşındaki tecrübeli yıldız için İzmir ekibine teklif yağdığı öğrenildi.