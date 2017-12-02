 Penaltı canavarı Beto – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Penaltı canavarı

    Penaltı canavarı Beto

    'nin tecrübeli kalecisi , bu sezon üçüncü penaltısını kurtarmayı başardı.

    Süper Lig'de Karabükspor'u tek golle geçen ve haftayı kayıpsız kapatan 'de, Portekizli kaleci bir kez daha penaltı kurtarmayı başardı.

    Üçüncü penaltısını kurtaran 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Göztepe'nin aleyhine verilen bütün penaltılarda kalesini gole kapatmayı bildi.

    Sezon başında Sporting'den transfer edilen Portekiz Milli Takımı'nın oyuncusu Beto, bu sezon oynanan 4 karşılaşmayı gol yemeden bitirme başarısı gösterdi.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:46
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