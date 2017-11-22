Tolunay Kafkas'tan Göztepe'ye ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Göztepe Kulübünü ziyaret etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kafkas ile TFF Gelişim Direktörlüğü AR-GE ve Projeler Koordinatörü Erden Or'un, kulüp binasında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, yönetim kurulu üyeleri Tunay Ece ve Aktuğ Sönmez'le bir araya geldiği bildirildi.
Göztepe'nin Türk futboluna renk katan bir değer olduğunu belirten Tolunay Kafkas'a Torbalı'da hayata geçirilecek altyapı tesisi ve projeler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.
Kafkas ve Or'a isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:07
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Maicon ve Ndiaye'ye uyarı!
Toplam 4
Yorum
gssssss muslerayı uyarın 2 senedır ker kafa topu gol olurmu ya bırınımı tutamaz ınsan adam top cızgıyı gectıkten sonra zıplıyo hareket edemez olmus
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Persie’yi hiç sevmem
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ASLAN AVCISI SENİ FENERE TRANSFER EDELİM SEN AVLA BİZ TERBİYE EDELİM ŞU ASLANI
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 22
Yorum
alik aman ne artmış napolyon gibi para para para. başka bi icraat yok.kim artırmış fiyatını borsamı oynanıyor
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