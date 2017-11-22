 Tolunay Kafkas'tan Göztepe'ye ziyaret – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'tan Göztepe'ye ziyaret

    Tolunay Kafkas'tan Göztepe'ye ziyaret

    Türkiye Futbol Federasyonu () Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu , Göztepe Kulübünü ziyaret etti.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kafkas ile Gelişim Direktörlüğü AR-GE ve Projeler Koordinatörü Erden Or'un, kulüp binasında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, yönetim kurulu üyeleri Tunay Ece ve Aktuğ Sönmez'le bir araya geldiği bildirildi.

    Göztepe'nin Türk futboluna renk katan bir değer olduğunu belirten 'a Torbalı'da hayata geçirilecek altyapı tesisi ve projeler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

    Kafkas ve Or'a isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tolunay Kafkas'tan Göztepe'ye ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.