Tolunay Kafkas'tan Göztepe'ye ziyaret

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kafkas ile TFF Gelişim Direktörlüğü AR-GE ve Projeler Koordinatörü Erden Or'un, kulüp binasında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, yönetim kurulu üyeleri Tunay Ece ve Aktuğ Sönmez'le bir araya geldiği bildirildi.

Göztepe'nin Türk futboluna renk katan bir değer olduğunu belirten Tolunay Kafkas'a Torbalı'da hayata geçirilecek altyapı tesisi ve projeler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

Kafkas ve Or'a isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi.