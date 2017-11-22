 Jahovic'e teklif yağıyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    'e teklif yağıyor

    Jahovic'e teklif yağıyor

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Sözleşme uzatacağız” diyor, ancak Süper Lig’in 11 gollü yıldızı ’e teklif yağıyor. 30 yaşındaki futbolcuyu 3 Çin takımı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

    Son 4 haftadan sadece 2 puan çıkaran Göztepe'de hafta sonunda oynanacak Akhisar maçının hazırlıkları devam ederken yönetimi bir yandan da sözleşme telaşı sardı. Özellikle de kontratı sezon sonunda bitecek olan Adis 'in durumu merak ediliyor. Attığı 11 golle Süper Lig'e damga vuran başarılı oyuncu hakkında Başkan Mehmet Sepil, "Oyuncumuzla ve menajeriyle konuşacağız" açıklaması yaptı. Ancak Makedon golcünün talipleri her geçen gün biraz daha artıyor. Adı kısa bir süre önce Galatasaray'la anılan Jahovic'e bu kez Çinliler talip oldu. Jahovic'e yapılan 3 net teklif var.

    'ÖNCELİK GÖZTEPE''
    Beijing Renhe, Liaoning Whowin ve Dalian Yifang takımlarının Göztepe'nin en golcü ismi için girişimlere başladıkları öğrenildi. Yıllık 1,5 milyon Euro civarında tefliklerin masada olduğu belirtilirken Adis Jahovic'in ise menajerine "Benim için öncelik Göztepe" mesajını ilettiği gelen haberler arasında.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:55
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