Jahovic'e teklif yağıyor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Sözleşme uzatacağız” diyor, ancak Süper Lig’in 11 gollü yıldızı Jahovic’e teklif yağıyor. 30 yaşındaki futbolcuyu 3 Çin takımı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
'ÖNCELİK GÖZTEPE''
Beijing Renhe, Liaoning Whowin ve Dalian Yifang takımlarının Göztepe'nin en golcü ismi için girişimlere başladıkları öğrenildi. Yıllık 1,5 milyon Euro civarında tefliklerin masada olduğu belirtilirken Adis Jahovic'in ise menajerine "Benim için öncelik Göztepe" mesajını ilettiği gelen haberler arasında.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:55
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Medipol Başakşehir'den Beşiktaş'a tebrik mesajı
Toplam 8
Yorum
Hakan Ornek takım geçen sene şampiyonluk yarısında da kırmadan kizdirmadan espirili yaklaşıyorlardı HELAL OLSUN
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Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu
Toplam 4
Yorum
Hastinden catlican be bilader :D Ne istiyon gelen parayi almasinlar mi :D Avrupadaki tek turk takimken elindeki hocayi gondersin mi :D gururla ulkemizi temsil ediyor daha ne
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Bak sen şu işe!
Toplam 1
Yorum
gs yav he he.......
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