‘Göztepe’nin kaybetme korkusu yok’

GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, galibiyet hasretlerinin 4 maça çıkmasına rağmen Akhisar maçı öncesi takımın gidişatından memnun. Bursa'da gerçekleştirmek istediklerini sahaya yansıttıklarını aktaran Tuna, "Hiçbir maçta Göztepe'nin kaybetme korkusu olmayacaktır, Bursa'da da endişemiz olmadı" dedi.