 ‘Göztepe’nin kaybetme korkusu yok’ – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    ‘Göztepe’nin kaybetme korkusu yok’

    ‘Göztepe’nin kaybetme korkusu yok’
    GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, galibiyet hasretlerinin 4 maça çıkmasına rağmen Akhisar maçı öncesi takımın gidişatından memnun. Bursa'da gerçekleştirmek istediklerini sahaya yansıttıklarını aktaran Tuna, "Hiçbir maçta Göztepe'nin kaybetme korkusu olmayacaktır, Bursa'da da endişemiz olmadı" dedi.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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