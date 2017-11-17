Göztepe, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'de yarın Bursaspor'a konuk olacak Göztepe, son antrenmanını Bursa'da yaptı.
Göztepe Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak Bursaspor-Göztepe maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Öte yandan Bursaspor'un Twitter hesabından Göztepe'nin antrenman için tesislere geldiği görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı ve "Hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi. Göztepe'nin Twitter hesabında da buna cevap olarak "Kapılarınızı bize açtığınız için teşekkür ederiz. Yarın 14.00'te görüşmek üzere." yazıldı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:05
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Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 9
Yorum
Bence Besiktas Sözlesmesi bitecek zaman bence yeni sözlesme yapacak ortalikdan bu 30% Pay cikmasi icin
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Fener Mesut için aportta
Toplam 8
Yorum
ANALİST MESUT RONALDO MESSİ MORİNYOYU ALSAN NE YAZAR LOBİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. HAYIRLI İŞLER BYE BYE FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR KUMDA OYNA
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu altyapıdan daha önceleri onlarca futbolcu çıkarmış ve kısa bir ara sonrası tekrar başlamış trabzonspor için birşey demedi mi?Ah türk futbolu
Göztepe, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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