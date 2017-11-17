Göztepe, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Göztepe Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak Bursaspor-Göztepe maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Öte yandan Bursaspor'un Twitter hesabından Göztepe'nin antrenman için tesislere geldiği görüntülerin yer aldığı bir video paylaşıldı ve "Hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi. Göztepe'nin Twitter hesabında da buna cevap olarak "Kapılarınızı bize açtığınız için teşekkür ederiz. Yarın 14.00'te görüşmek üzere." yazıldı.