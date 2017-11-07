Hasret 3 maça çıktı

SÜPER Lig'e fırtına gibi başlayan Göztepe duraklama devrine girdi. Evinde Beşiktaş'a kaybeden sarı-kırmızılılar, 3 haftadır galibiyete hasret. Son 5 maçta 1 galibiyet alabilen İzmir ekibinde teknik direktör Tamer Tuna da devre arasında takviye yapacaklarını söyledi. Tuna, "Tespit ettiğimiz yerlere oyuncu alacağız. Listemizdeki oyuncuları takipteyiz. İçimizdeki futbolcularla da ilgili bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.