 Yıldızlar sınıfta kaldı – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Yıldızlar sınıfta kaldı

    Yıldızlar sınıfta kaldı
    GÖZTEPE'NİN tecrübeli isimleri Sabri ve Selçuk, dün beklentilerin altında kaldı. Sabri, Kartal'ın ikinci golünde topu kaptırırken, Selçuk da 83 dakika boyunca etkisizdi.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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