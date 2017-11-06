 Ofsayt tartışması – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Ofsayt tartışması

    Ofsayt tartışması
    MÜCADELEDE çok tartışılan bir pozisyon yaşandı. Göztepe'nin attığı golde Nabil Ghilas'ın topun önünde olduğu yan hakem tarafından süzülemedi. Hakem Hüseyin Göçek, yardımcısı başrak kaldırmayınca golü verdi.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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