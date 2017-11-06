Her şey değişirdi

Göztepe’nin hocası Tuna: Maçın başında bulduğumuz pozisyonları gol yapabilsek sonuç farklı olurdu dedi

GÖZTEPE Teknik direktörü Tamer Tuna, ligin en iyi ekiplerinden birine karşı oynadıklarını söyleyerek, "Hızlı başlamaya çalıştığımız bir maç oldu. Pozisyonlar da bulduk. Gol yapabilsek farklı bir sonuç alabilirdik" dedi. Sahaya kazanmak için çıktıklarının altını çizen Tuna, "Savunmada açıklar verdik. Bu da Beşiktaş gibi bir takıma karşı olunca golü yiyorsunuz. Muhteşem taraftarımıza zafer hediye etmek isterdik ama olmadı" şeklinde konuştu.