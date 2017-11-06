Göztepe’de revizyon

Göztepe'nin hocası Tamer Tuna, ligde 3-1 yenildikleri Kasımpaşa maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu olmak üzere 3 değişiklik yaptı. Cezalı Adis Jahovic ile sakatlığı bulunan Oscar Scarione'nin yanı sıra Rajko Rotman Beşiktaş maçında forma giyemedi. Bu oyuncuların yerine Nabil Ghilas, Yoan Gouffran ile Nabil Ghilas yer aldı. Ancak bu değişiklikler de Göztepe'yi kurtaramadı.