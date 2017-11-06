Göztepe'de duraklama devri

Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 yendikten sonra Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ve Beşiktaş sınavlarına çıkan Göztepe, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi. Alanya ile Bornova Stadı'nda 3-3 berabere kalıp, Kasımpaşa ve Beşiktaş'a 3-1 yenilen İzmir temsilcisi, son 5 maçta ise 1 kez gülebildi. Sarı kırmızılılar, 5 maçlık periyodu 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle geçti. Son 3 haftada kalesinde 9 gol gören Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu da takımın belini büktü. Savunmanın istikrarlı oyuncularından Peybernes sakatlığı yüzünden Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarında görev alamazken, diğer stoper Kosanovic de kasığındaki sorun yüzünden son 2 haftada forma giyemedi.



Göztepe, Beşiktaş müsabakasına da çok önemli futbolcularından yoksun çıktı. Peybernes ve Kosanovic'in yanı sıra takımın en skorer ismi Adis Jahovic cezası, orta sahanın yükünü çeken Oscar Scarione de sakatlığı nedeniyle takımdaki yerlerini alamadı. İzmir ekibi taraftarının muhteşem atmosfer oluşturduğu Bornova Stadı'nda son 3 karşılaşmasını kazanamadı. Ligin 5'inci haftasında 17 Eylül'de Gençlerbirliği'ni 3-2 yenen İzmir ekibi, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş mücadelelerinden istediği skoru alamadı. Teknik direktör Tamer Tuna, gelişerek yollarına devam edeceklerini söyledi. Eksik yönlerinin olduğunu belirten Tuna, "Çok gazla gol yediğimizin farkındayım. Mutlaka bu sorunları çözeceğiz. Beşiktaş maçına ise oldukça iyi başladık. Ancak erken gelen gol kontrolümüzü kaybetmemize neden oldu. Arada kalite farkı da vardı. İyi başladığımız maçı kötü bitirmek üzücü. Şimdi milli maç arasına giriyoruz, bu arada en iyi şekilde çalışacağız" dedi.



TRANSFER İSTİYOR

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, devre arasında takıma takviye yapacaklarını söyledi. Takımdaki bazı bölgelerde eksiklerin olduğunu anlatan teknik adam, "Her takımın oyuncu ihtiyacı vardır. Biz de gerekeni yapacağız. Ocak ayında tespit ettiğimiz yerlere oyuncu alacağız. Futbolcularla ilgili çalışmalarımız her zaman devam ediyor. Devamlı zaman takipteyiz. Kendi içimizdeki futbolcularla da ilgili bir değerlendirme yapacağız" diye konuştu.



YAKIŞMADI

Beşiktaş karşılaşmasında Göztepeli taraftarların şovu taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanırken, bir grubun küfürlü tezahürat yapıp pankart açması şölene gölge düşürdü. Koreografi sırasında kuzey kale arkasında açılan üzerinde küfür yazılı pankart büyük tepki çekti. Bir süre açık kalan pankartı fark eden emniyet görevlileri apar topar tribüne müdahale etti. Göztepeli futbolseverlerin büyük bir kısmı da pankartı açanlara tepki gösterdi. Pankartı açanların tespit edildiği ve 6222 Sayılı Yasa kapsamında ceza verileceği öğrenildi.