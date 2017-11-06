 Eskiler kulübede oturdu – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Eskiler kulübede oturdu

    Eskiler kulübede oturdu
    Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna dün daha önce yardımcılığını yaptığı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bu sefer rakip oldu. Ayrıca Beşiktaş'ın eski oyuncuları Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Ömer Şişmanoğlu ve genç Muhammed Enes Durmuş, Göztepe'de yedek kulübesinde yer aldı.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskiler kulübede oturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.