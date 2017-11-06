Eskiler kulübede oturdu
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:46
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Kırmızı alarm
Toplam 1
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** eeh tüm güclerini bize karsi harcadilar,3-5 hafta kendilerine gelemezler,sirf bizi yenmekle sampiyon olunmuyor.. bunu herkes anladi..
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 36
Yorum
Pehlivan Bazi fanatik fb lilerin acisi oyle buyukki bir kinle yetistirilmis bir cocugun rakibine bu girisini savuna biliyolar yuh...
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