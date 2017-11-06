Eskiler kulübede oturdu

Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna dün daha önce yardımcılığını yaptığı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bu sefer rakip oldu. Ayrıca Beşiktaş'ın eski oyuncuları Günay Güvenç, Tanju Kayhan, Ömer Şişmanoğlu ve genç Muhammed Enes Durmuş, Göztepe'de yedek kulübesinde yer aldı.