 Göztepe’de prim 30’ar bin TL – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Göztepe’de prim 30’ar bin TL

    Göztepe’de prim 30’ar bin TL
    GÖZTEPE'de Beşiktaş maçının galibiyet primi 30'ar bin TL olarak açıklandı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yüksek miktarda bir prim açıklaması, Şenol Güneş'i rahatsız etti. Tecrübeli teknik adam İzmir yolculuğu öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Kazanmak için her zamankinden çok daha istekli olacaklardır" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:56
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