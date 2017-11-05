"Golü yedik, kontrolü kaybettik"
Ligde Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, iyi başladıkları maçta gol yedikten sonra kontrolü kaybettiklerini açıkladı.
Golü bulamadıkları için maçta üstünlük kuramadıklarını anlatan Tuna, "Beşiktaş'ın her rakibine kurduğu üstünlüğünü biz kullanmak istemiştik. Golü yedikten sonra kontrolü kaybettik. İkinci yarı etkinliğimiz olsun istedik ama yediğimiz goller oyuncu özelliğiyle ortaya çıktı. Bizim iyi yönlerimizi ortaya koyabilmemiz için topsuz alanda etkinliğimizi arttırmamız gerekiyordu. Bahanelere değinmeyeceğim ama milli maç arasında çalışıp daha da iyi olmak istiyoruz" dedi.
Devre arasındaki transfer döneminde oyuncu alabileceklerini ifade eden Tamer Tuna, "Her takımın oyuncuya ihtiyacı var. Bizim de var. Ocak'ta bununla alakalı ihtiyacımız olan bölgeleri değerlendireceğiz. Eksik bölgelerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Takibimiz hiç bitmiyor. Her zaman oyuncu çalışmamız devam ediyor" diye konuştu.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:43
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Alex Hadi git artık neyi bekliyorsun kara bir bulut gibi çöktün üzerimize artık maç konuşmaya utanıyorum yeter artık git gelsin ERSUN HOCA
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Başakşehir deplasmanda kazandı
Toplam 1
Yorum
SolGS Hic kimse Basaksehirin Avrupa Maclarina 2.Kadro ile cikdigni sorgulamıyor !!! Ülke Puanı kimin uğrunda
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
AKP Karabulutlar takımı bir türlü bırakmıyor
"Golü yedik, kontrolü kaybettik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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