Başkan Vekili Talat Papatya'dan uyarı

Karşılaşmayı izleyecek binlerce kişinin provokasyonlara kapılmaması gerektiğini belirten Papatya, "Taraftarımız zaten İzmir'de hiçbir şekilde bize ceza aldırmadı. Herkes gerçekten çok bilinçli. Ama ben yine de uyarmak istiyorum. Heyecana kapılmadan, tahriklere gelmeden takımı desteklesinler. Bireysel olarak da herkes dikkatli olsun. Futbol Federasyonu en ufak durumda ceza uygulayabiliyor. İlk devrede Beşiktaş maçını saymazsak sahamızda sadece 2 karşılaşma kaldı. O yüzden taraftarımız takımımızı kendilerinden mahrum bırakmasın" diye konuştu.



Şu anda Süper Lig'in en centilmen takımı olduklarını belirten Papatya, "Hiçbir futbolcumuz kırmızı kart görmedi. Taraftarımız da bu centilmen takımı en iyi şekilde desteklesin. Taraflı tarafsız herkes taraftarımızın şovunu büyük keyifle izliyor. Türkiye'nin gözü Beşiktaş'la oynayacağımız maçta olacak. Görsellik anlamında bu karşılaşma hem futbolcularımız hem de taraftarımız için büyük fırsat" ifadelerini kullandı. Beşiktaş müsabakasında en iyi sonucu alacaklarına inandığını söyleyen Papatya, "Ligde elbette inişler ve çıkışlar olacaktır. Beşiktaş karşılaşmasını kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi. Papatya yönetimden habersiz röportaj veren ve Kasımpaşa maçı sonunda gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen golcü Adis Jahovic'e yönetmelikler gereği yaptırım uygulanacağını da sözlerine ekledi.