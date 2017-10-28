Jahovic özür diledi!
Süper Lig'de dün Kasımpaşa maçının bitiminde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Göztepe'nin golcü futbolcusu Adis Jahovic, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.
Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek Jahovic, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.
Jahovic, dün Kasımpaşa maçından sonra gördüğü sarı kart nedeniyle öncelikle takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür dilediğini belirtti. Beşiktaş maçında cezalı duruma düştüğü için çok üzgün olduğunu bildiren Jahovic, "Ailemin üzerine yemin ederim, hakeme kötü bir söz söylemedim." ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULARA 2 GÜN İZİN
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçının ardından futbolculara 2 gün izin verdi.
11. haftada 5 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın hazırlıklarına 30 Ekim Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:30
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
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