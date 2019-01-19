Türkiye Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Türkiye

Türkiye Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası

Türkiye Golf , 'nın Serik ilçesinde başladı.

Türkiye Golf Federasyonunca Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübünde düzenlenen turnuvada, 10 profesyonel golfçü mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününü, National AGGA'dan Fahrettin Kök 71 gross skorla lider tamamladı. Ferdi lisanslı Ulaş Karataş 74 gross skorla ikinciliği elde ederken, Serik BGA'dan Ali Altıntaş, ferdi lisanslı Mustafa Hocaoğlu ve Serik BGA'dan ise 76 gross skorla üçüncülüğü paylaştı.

ilk 6'da tamamlayan profesyonel golfçüler, 10 ayaktan oluşan 2019 Türkiye Golf Turu'nda oynamaya hak kazanacak.

Turnuva, yarın oynanacak müsabakalarla sona erecek.

  1. 19.1.2019 21:17
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