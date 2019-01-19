Türkiye Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası

Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası, Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.
Türkiye Golf Federasyonunca Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübünde düzenlenen turnuvada, 10 profesyonel golfçü mücadele ediyor.
Organizasyonun ilk gününü, National AGGA'dan Fahrettin Kök 71 gross skorla lider tamamladı. Ferdi lisanslı Ulaş Karataş 74 gross skorla ikinciliği elde ederken, Serik BGA'dan Ali Altıntaş, ferdi lisanslı Mustafa Hocaoğlu ve Serik BGA'dan Hamza Sayın ise 76 gross skorla üçüncülüğü paylaştı.
Eleme müsabakasını ilk 6'da tamamlayan profesyonel golfçüler, 10 ayaktan oluşan 2019 Türkiye Golf Turu'nda oynamaya hak kazanacak.
Turnuva, yarın oynanacak müsabakalarla sona erecek.
- 19.1.2019 21:17
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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