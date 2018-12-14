Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı
Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı.
Belek turizm bölgesindeki Regnum Carya ve National Golf Club sahalarında 3 gün sürecek turnuvada, 7 takımdan 100 sporcu mücadele edecek. Başlama vuruşunu turnuvaya ismini veren Regnum Carya Oteli Yönetim Kurulu Başkanı ve BETÜYAB Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk yaptı. Turnuvaya Ankara, Bodrum, Clasis, Kemer, Kıbrıs, Taurus ve İstanbul Golf Kulüpleri katıldı.
Turnuvada Erol İslamoğlu, Sabri Yiğit, Recep Turan, Ali Kızıldağ, Mehmet Dora, Selahhatin Özdoğan gibi ünlü sporcuların yarıştığını kaydeden Fikret Öztürk, "5 yıl önce başlayan turnuvamız devam ediyor. Her yıl daha güzel oluyor. Türkiye'deki en iyi turnuva. Kıbrıs dahil, Türkiye'deki bütün golf camiası bu turnuvada bir araya geliyor. Bundan son derece mutluyum. Türkiye'de golfun ilerlemesi için bu gibi turnuvaların yapılmasını önemli" dedi.
Turnuva, pazar günü gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.
- 14.12.2018 14:51
- Güncelleme: 14.12.2018 15:14
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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