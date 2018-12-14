Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı
15 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Golf Turnuvası başladı

Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı

'nın Serik ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı.

Belek turizm bölgesindeki Regnum Carya ve National Golf Club sahalarında 3 gün sürecek turnuvada, 7 takımdan 100 sporcu mücadele edecek. Başlama vuruşunu turnuvaya ismini veren Regnum Carya Oteli Yönetim Kurulu Başkanı ve BETÜYAB Yönetim Kurulu Başkanı yaptı. Turnuvaya Ankara, , Clasis, Kemer, , Taurus ve İstanbul Golf Kulüpleri katıldı.


Turnuvada Erol İslamoğlu, Sabri Yiğit, Recep Turan, Ali Kızıldağ, Mehmet Dora, Selahhatin Özdoğan gibi ünlü sporcuların yarıştığını kaydeden Fikret Öztürk, "5 yıl önce başlayan turnuvamız devam ediyor. Her yıl daha güzel oluyor. 'deki en iyi turnuva. Kıbrıs dahil, Türkiye'deki bütün golf camiası bu turnuvada bir araya geliyor. Bundan son derece mutluyum. Türkiye'de golfun ilerlemesi için bu gibi turnuvaların yapılmasını önemli" dedi.
Turnuva, pazar günü gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek.

  1. 14.12.2018 14:51
  2. Güncelleme: 14.12.2018 15:14
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN