Golf Turu'nun 5. ayağı başladı
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:06
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
CELAL TUZ RUHU
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G.Saray’da planladım
Toplam 2
Yorum
cimbomlu haginin fotoğrafını bile görmek cimbomlular için büyük mutluluk. bize yaşattıkları için takımımıza ve hagimize teşekkür ediyoruz.
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 4
Yorum
adanalı aldığın yabancı futbolculardan ettiğin zararı konuş bir o kadar daha tesis yapar başkanlık tesis yapmayla bitmiyor
Golf Turu'nun 5. ayağı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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