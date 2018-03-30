Golf Turu'nun 5. ayağı başladı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    'nun 5. ayağı başladı

    Golf Turu'nun 5. ayağı başladı

    Golf Federasyonu () tarafından 'da düzenlenen TGF Türkiye 'nun 5. ayağı başladı.

    Belek Merkezi'ndeki National Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9'u kadın 25 sporcu mücadele ediyor.

    Golf turunun 5. ayağı, 1 Nisan Pazar sona erecek.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:06
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